Český reprezentant v dřevorubeckém sportu Martin Komárek zemřel při práci v lese

Pětačtyřicetiletý Martin Komárek, český reprezentant v dřevorubeckém sportu, ve čtvrtek 10. března zemřel. Stalo se to při práci v lese u Milevska. Informaci Píseckého deníku dnes ČTK potvrdila Jitka Brabcová, mediální zástupkyně firmy The Original Extreme Support, která se stará o propagaci timbersportu v ČR.

"Byl to kluk, co opravdu něco uměl, dobrý podnikatel a hlavně skvělý chlap, táta, manžel, kamarád. Dělal čest svému regionu," uvedl pro Písecký deník milevský starosta Ivan Radosta (Jihočeši 2012). Nejlepší český dřevorubec stál při zrodu timbersportu nejen v ČR, ale i v Evropě. Dostal se k němu v roce 2001, kdy absolvovat tréninkový kemp v německém Ruhpoldingu a byl vybrán do prvního mistrovství Evropy, kde skončil na šesté příčce. Byl jedním z mála, kdo mohl startovat na evropských i světových dřevorubeckých soutěžích jednotlivců. Byl několikanásobným mistrem Evropy a získal deset medailí na mistrovstvích světa. Poslední z nich byla bronzová ze světového šampionátu v Mnichově loni v říjnu.

Komárek se na závody fyzicky připravoval prací v lese. Trénoval i pod vedením amerického trenéra Rudiho Detmara a na Novém Zélandu s několikanásobným mistrem světa Jasonem Wynyardem. Jako trenér sám i pracoval při tréninkových kempech, účastnil se exhibičních vystoupení a show nejen v Evropě. Motorovou pilou také vyřezával sochy ze dřeva, díky tomu je držitelem několika rekordů.