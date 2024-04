Český rodák chce v Bavorsku pěstovat konopí, místním úřadům se to nelíbí

Český rodák Wenzel Václav Červený, kterého německá média titulují jako konopného krále, dnes ve svém obchodě v bavorském Aschheimu začal prodávat semínka a sazeničky konopí s omamnou látkou THC. V místě chce v červenci otevřít také pěstitelský klub, který bude pro své členy produkovat až 25 kilogramů konopí měsíčně. Červený se tak kvůli svému otevřenému přístupu k marihuaně stal trnem v oku místní radnice, která se obává, že se obec v sousedství Mnichova promění v drogové doupě.

"Obecní rada vyjádřila své obavy z toho, že zde vznikne drogová scéna," sdělil veřejnoprávní televizi ZDF Christian Schürer z vedení obce. U radnice, která je od obchodu Červeného vzdálena jen několik desítek metrů, proto nyní obec nechala vybudovat malé dětské hřiště. Chce tak zabránit tomu, aby zde pěstitelský klub vzniknul. "Mají z toho strach, protože to neznají. Je to nová věc, musí se to naučit," řekl Červený o částečné legalizaci konopí, která v Německu od tohoto pondělí platí. Pokud by jeho pěstitelský klub povolení bavorských úřadů nezískal, je připraven se bránit. "Já jsem tady o půl roku dříve než hřiště. Bude to velký skandál, pokud by mi to nepovolili. Šel bych k soudu," řekl.

O nové dětské hřiště v Aschheimu se německá média pozorně zajímají, na toto téma vzniklo několik reportáží. Stanice ZDF v této souvislosti informovala o triku radnice. O hřišti se živě diskutuje i na internetu, kde někteří uživatelé malé místo se dvěma houpačkami a dětským domečkem přirovnávají k výběhu se psí boudou. "Je to takové hřiště, jen aby se neřeklo," tvrdí Červený, který souhlasí s názorem některých diskutujících, že je to spíše psí bouda.