Český rozhlas daroval Ukrajině vybavení potřebné pro rozhlasové vysílání

Český rozhlas na žádost ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti UA:PBC doručil na Ukrajinu technické vybavení a materiál. Díky tomuto daru bude možné zřídit provizorní ukrajinská rozhlasová pracoviště pro případ, že by došlo k obsazení nebo zničení současných vysílacích prostor ruskými jednotkami. „Okamžitě jsme zareagovali na prosbu vysílací společnosti UA:PBC a odeslali jsme na Ukrajinu technické a IT vybavení potřebné pro zřízení provizorních vysílacích pracovišť,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas také minulý týden spustil internetový stream Ukrajinského Rádia pro Ukrajince a uprchlíky v Česku. Cílem vysílání v ukrajinštině je zajistit každodenní dostupnost informací o válce na Ukrajině. Dostupný je na audioportálu i v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz a nově lze naladit vysílání i na digitálním rádiu DAB+ a v televizním vysílání DVB-T2.

Radio Prague International, které zajišťuje zahraniční vysílání Českého rozhlasu, od tohoto týdne také vydává každý den podcast v ukrajinštině s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku. Ukrajinským uprchlíkům na našem území nabízí aktuální informace, doporučení a praktické rady. Podcast je možné poslouchat na audioportálu a v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pak na podporu Ukrajiny odehraje v pondělí 14. března 2022 v Rudolfinu benefiční koncert. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován do sbírky Člověka v tísni na pomoc Ukrajině. Koncert byl nabídnut v rámci mezinárodní hudební výměny Evropské vysílací unie a do této chvíle ho plánují do svého vysílaní zařadit kanadský veřejnoprávní rozhlas CBC/Ottawa, rumunský rozhlas ROR, litevský rozhlas LRT, Sveriges Radio, Řecký a Bavorský rozhlas.