Český rozhlas letos oslaví 100 let vysílání výstavou, koncerty i filmem

Český rozhlas letos oslaví 100 let od zahájení pravidelného vysílání výstavou v Národním technickém muzeu, koncerty, novinkami v programu i filmem. Oslavy zahájí 10. března plesem v Obecním domě v Praze. "Je mi ctí stát v čele této veřejnoprávní instituce ve chvíli, kdy rekapitulujeme důležité momenty své existence, ohlížíme se do historie a vzpomínáme na výrazné rozhlasové osobnosti. Toto mimořádné jubileum je pro nás ale i příležitostí ukázat, že 100 let rozhlasového vysílání je pouze začátek. Máme ambice zahájit další stovku s novými programovými projekty i technologickými inovacemi. Projekt oslav výročí má za cíl podpořit pozici Českého rozhlasu na mediálním trhu a také ukázat, že je významným partnerem pro další instituce,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Letos 18. května uplyne 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání, kdy začala ve skautském stanu v pražských Kbelích vysílat soukromá společnost Radiojournal. Kulaté výročí také připomene výstava v Národním technickém muzeu, která představí bohatou historii rozhlasového vysílání a technologického vývoje rádia, ale i důležité okamžiky, kdy stál Československý, později Český rozhlas na straně veřejnosti a posluchače informoval, vzdělával i bavil. Výstava s názvem "100 let je jen začátek" bude veřejnosti přístupná od 17. května do 31. prosince.

K rozhlasovému jubileu navíc vzniká film režiséra Jiřího Mádla "Vlny", který vypráví o vysílání Československého rozhlasu v době pražského jara 1968. V koprodukci TV Prima, Rozhlasu a televízie Slovenska a Českého rozhlasu vznikne také dobová šestidílná televizní série "Tisíc hlasů", která na pozadí osobních životů redaktorů rozhlasu přiblíží historické začátky rozhlasového vysílání.