Český snímek Il Boemo uvede v premiéře festival v San Sebastianu

Český snímek Il Boemo uvede bude mít premiéru na španělském festivalu v San Sebastianu. Historický film vypráví o životě skladatele Josefa Myslivečka, kterého si zahrál Vojtěch Dyk. Toho obsadil do hlavní role režisér a scénarista Petr Václav. Životopisný snímek bude na festivalu usilovat také v soutěži o hlavní cenu - Zlatou mušli. Tu v minulosti získali například i několikanásobní držitelé Oscara Francis Ford Coppola či Elia Kazan. Podle tvůrců snímku je již samotné zařazení domácího snímku do hlavní soutěže na filmovém festivalu kategorie A oceněním. Naposledy se něco podobného podařilo filmu Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, který byl do hlavní soutěže přijat v roce 2019 v italských Benátkách.