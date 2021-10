Český startup Rossum získal od investorů 2,2 miliardy korun

Tuzemská firma Rossum, která buduje platformu pro zpracování dokumentů kolujících mezi firmami za pomoci umělé inteligence, získala investici zhruba 2,2 miliardy korun (100 milionů dolarů). Jde o třetí nejvyšší částku, kterou kdy získal český startup. Investici vedl americký fond rizikového kapitálu General Catalyst. K němu se přidali stávající investoři Rossumu, britské fondy SeedCamp a Local Globe i český Miton. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Získané peníze využije Rossum k další expanzi, především k rozšiřování týmu o špičkové odborníky. Firma, která za poslední rok zpětinásobila své tržby a rozrostla se ze 60 na 140 lidí, chce během následujícího roku až dvou do týmu najít další stovky specialistů v oblastech od výzkumu umělé inteligence přes vývoj produktu až po marketing a obchod. Součástí plánu je výzkumné centrum v Praze pro další vývoj technologie umělé inteligence ve spolupráci s českými univerzitami. "Pro Česko je to mimořádně dobrá zpráva.