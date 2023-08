Český svaz házené chce spolu s Polskem hostit mistrovství Evropy žen v roce 2026

Český svaz házené bude spolu s Polskem usilovat o pořádání mistrovství Evropy žen v roce 2026, které Evropská házenkářská federace (EHF) odebrala Rusku kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu. Uzávěrka kandidatur je 25. října, EHF o dějišti šampionátu rozhodne v lednu. Česká strana chce v Ostravě hostit dvě základní a jednu ze dvou čtvrtfinálových skupin. Na tiskové konferenci o tom informoval svazový prezident Ondřej Zdráhala. "Je to vyústěním naší práce, abychom dokázali přivést velké šampionáty do České republiky. Šampionáty se za normálních okolností udělují šest až osm let dopředu. Ale vzhledem k tomu, že EHF odebrala šampionát Rusku, se naskytla možnost požádat o pořádání již v roce 2026. Spojili jsme se polskou federací, protože uspořádat takovýhle šampionát za zhruba dva a půl roku je obrovské penzum práce a zátěž," uvedl Zdráhala s tím, že budou usilovat o to, aby se hrálo v co nejmenší dojezdové vzdálenosti. "V tuto chvíli je idea Ostrava, Katovice a Vratislav," doplnil Zdráhala. Česko dosud velký šampionát v házené nikdy nepořádalo.