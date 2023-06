Český výrobce bezpilotních letounů bude spolupracovat s Airbusem

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV bude spolupracovat s evropským výrobcem letecké techniky Airbus na bezpilotních leteckých systémech. Česká firma vyvíjí a vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny, které dokážou létat zcela samostatně podle naprogramovaných letových plánů. Memorandum o porozumění podepsali zástupci společností Primoco UAV SE, Airbus Defence and Space a její dceřiné firmy Airbus DS Airborne Solutions. Cílem je podle společné tiskové zprávy spojit odborné znalosti firem, Airbus přispěje zkušenostmi v oblasti letové způsobilosti a zaměří se na mezinárodní trh služeb bezpilotních letounů. "Význam bezpilotních letounů v obraně exponenciálně roste, jak vidíme na Ukrajině. Rychle se také stávají faktorem v komerčních aplikacích pro ochranu hranic a pobřeží, monitorování požárů, pátrání a záchranu, inteligentní agrární hospodaření," uvedl generální ředitel společnosti Airbus Defence and Space Mike Schoellhorn. Civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, které vyrábí Primoco UAV, plně automaticky vzlétají a přistávají, mají cestovní rychlost 120 kilometrů v hodině, ve vzduchu vydrží až 15 hodin a mají dolet 2000 kilometrů.