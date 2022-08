Český výrobce dronů kritizoval obranu, že ho ignoruje a chce izraelské letouny

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE kritizoval ministerstvo obrany za to, že při výběru dronů ignoruje tuzemské firmy a chce přímo koupit izraelské letouny Heron 1. Ředitel firmy Ladislav Semetkovský se kvůli tomu obrátil na premiéra Petra Fialu (ODS) s žádostí, aby se zasadil o zapojení českého průmyslu bezpilotních prostředků do nákupu armádních dronů. Uvedl to v otevřeném dopise, který dnes poskytl ČTK. Jednání s Izraelem o nákupu dronů vychází z požadavků armády, která je vyhodnotila jako optimální, uvedlo ministerstvo obrany po kritice české firmy.

Semetkovský uvedl, že společnost Primoco je jediným certifikovaným výrobcem vojenské bezpilotní letecké techniky v České republice, avšak ze strany ministerstva je trvale opomíjena. V rozhovoru pro dnešní Právo také řekl, že izraelské letouny Heron 1, o jejichž koupi armáda jedná, jsou zastaralé, mají největší nehodovost a problém budou mít podle něj i s certifikací v NATO.