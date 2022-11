Českým aeroliniím zbyla poslední pravidelná linka do Paříže

V letovém řádu Českých aerolinií (ČSA) zbyla poslední pravidelná linka. Dopravce bude v následujících týdnech létat čtyřikrát týdně do Paříže, další pravidelnou linku od ČSA do Egypta převezme mateřská letecká společnost Smartwings. Upozornil na to server Zdopravy.cz. Společnost se v minulém týdnu zbavila svého posledního letadla, nyní má ve flotile pouze jedno pronajaté letadlo.

Poslední letoun Airbus A319, který ČSA vlastnily, před týdnem odletěl do Velké Británie, kde by měl být rozebrán a sešrotován. "V nejbližší době ČSA plánují rozšířit flotilu o další tři airbusy," sdělila ČTK mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. ČSA se ocitly od loňského března kvůli vysokým dluhům v úpadku, následně soud povolil jejich reorganizaci. Ta skončila letos v létě.