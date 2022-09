Českým domácnostem klesly příjmy i úspory, dluh u bank naopak roste

Příjmy českých domácností oproti minulému čtvrtletí poklesly o 1,2 procenta. Oznámil to Český statistický úřad. Kvůli rostoucí inflaci se domácnostem zmenšily i celkové úspory, a to o skoro 2 procenta. Podle dat České národní banky jsou domácnosti stále víc zadlužené u bank. V srpnu dlužily dohromady o 8 a půl miliardy víc než předcházející měsíc. Celkový dluh českých domácností tak teď přesahuje částku 2 biliony korun. Vzrostlo taky zadlužení firem a to o skoro 40 miliard.

Míra nezaměstnanosti v srpnu byla v tuzemsku 2 a půl procenta. Častěji jsou nezaměstnané ženy, pracuje jich necelých 70 procent, u mužů je to asi 80 procent.