Českým neziskovým organizacím se podařilo vybrat přes milion korun na pomoc Izraeli

Společná výzva českých neziskových organizací na pomoc Izraeli vybrala dosud milion korun. Peníze lidé posílali na účty Mezinárodního křesťanského velvyslanectví pro Jeruzalém, Aliance pro Izrael a Židovského národního fondu. Podle jeho výkonné ředitelky Zoši Vyoralové půjde výtěžek sbírky k zakoupení obrněné sanitky. Dalším krokem je pak vybrat peníze na obnovu jedné ze zničených vesnic. Do sbírky SOS Izrael lidé poslali už téměř čtvrt milionu korun. Část vybraných peněz teď organizátoři z platformy Znesnáze21 odešlou do Izraele. V kontaktu jsou jak s nevládními organizacemi, tak i s konzulátem a velvyslanectvím v Izraeli. Podle mluvčí platformy Simony Patelisové půjde první část vybraných peněz na pomoc konkrétním obětem útoku. Sbírka SOS Izrael chce vybrat půl milionu korun do poloviny listopadu. Podle Patelisové sbírka může pokračovat i nadále, a to v závislosti na vývoji situace v Izraeli.