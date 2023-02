Českým záchranářům v Turecku dorazila technika, začnou s prohledáváním sutin

Českým hasičům, kteří odjeli pomáhat do zemětřesením zasaženého města Adiyaman v Turecku, dorazila dnes odpoledne potřebná technika. Tým se připravuje na nasazení v sutinách, uvedl Hasičský záchranný sbor na twitteru. Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. Počet obětí ničivého pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl podle posledních údajů 5200.

Takzvaný USAR tým (Urban search and rescue) specializovaný na vyhledávání lidí v sutinách přiletěl do tureckého města Adana v noci na dnešek. Následně se hasiči třemi vojenskými letadly přesunuli do 400 kilometrů vzdáleného města Adiyaman. "Provedli jsme průzkum ve městě, zkontaktovali se s místní armádou a dostali přiděleno místo pro základní tábor. Vzhledem k velmi postižené oblasti a špatné průjezdnosti dorazila dorazila technika a materiál před chvílí," ohlásili hasiči dnes vpodvečer. Nyní se připravují na nasazení v sutinách.