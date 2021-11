Čeští a moravští biskupové předali papeži dary z Česka

Čeští a moravští biskupové se ve Vatikáně setkali s papežem Františkem. Více než dvouhodinová schůzka byla podle předsedy České biskupské konference arcibiskupa Jana Graubnera velmi otevřená. Na výzvu k návštěvě Prahy papež podle Graubnera odpověděl, že ji přijme, "až na to přijde čas". Mluvilo se také o očekávaných nominacích pro některé české a moravské biskupské stolce, uvedla po setkání na webu Česká biskupská konference. Zřejmě nejočekávanější změnou by měla být ta na postu pražského arcibiskupa. Kardinál Dominik Duka dovršil 75 let, tedy věk, po němž církevní hodnostáři obvykle své funkce opouštějí, v roce 2018. Jeho nástupce vybírá Vatikán. Papež František loni Duku vyzval, aby pokračoval ve funkci, dokud nebude stanoveno jinak. Biskupové se v Římě zúčastnili mimo jiné v českém poutním domě Velehrad vernisáže výstavy o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi, českých kněžích, obětech komunistického režimu, který je popravil v rámci babických procesů. V současné době pokračuje proces jejich blahořečení. Čeští biskupové při soukromé audienci předali papeži Františkovi jako dar křišťálový relikviář s ostatky svaté Zdislavy a 50.000 eur (1,26 milionu Kč) od věřících z Česka, které jsou určeny pro potřebné.