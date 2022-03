Čeští chemici splnili podmínky pro začlenění do sil velmi rychlé reakce NATO

Chemičtí specialisté české armády splnili podmínky pro roční začlenění do sil velmi rychlé reakce NATO (VJTF). „Uvedli jsme do pohotovosti liberecké chemiky, elitu ve svém oboru. Jsme součást sil velmi rychlé reakce NATO. Mohou být nasazeni kdekoli na území aliance během pár dní," uvedla armáda na twitteru k začlenění do VJTF. Jednotky, které jsou do něj začleněny, musí být schopny nasazení v řádu dnů. Na začlenění do systému se chemici dlouhodobě připravovali. Stejným procesem v současné době prochází i vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení.