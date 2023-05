Čeští evangeličtí faráři mohou žehnat svazkům lidí stejného pohlaví

Faráři a farářky českobratrské církve evangelické (ČCE) budou moci oficiálně žehnat svazkům osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Usneslo se na tom vedení církve na svém třídenním jednání v Praze. Dosud církev rozhodnutí ponechávala plně v kompetenci farářek, farářů a jednotlivých farních sborů. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí církve Jiří Hofman. Vedení katolické církve požehnání svazků osob stejného pohlaví odmítá. Synod ČCE souhlasí s možností požehnání svazků lidí stejného pohlaví, pokud o to požádají. Synod ČCE vnímá, že názory na tuto otázku nejsou v církvi jednotné, podporuje činnost komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuse v církvi o tomto tématu. "Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví," uvedl synod, tedy nejvyšší shromáždění církve, ve svém usnesení.