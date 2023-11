Čeští fotbalisté mohou v pátek po zápase v Polsku postoupit na Euro

Čeští fotbaloví reprezentanti si mohou po pátečním předposledním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Polsku zajistit účast na šampionát v příštím roce v Německu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého získají definitivu nejhůře druhého postupového místa ve skupině, pokud ve Varšavě zvítězí a Moldavsko zároveň neporazí vedoucí tým tabulky Albánii. Národní celek se pokusí navázat na březnovou domácí výhru 3:1 nad Poláky z úvodu kvalifikace. Český tým po šesti z osmi zápasů kvalifikace figuruje ve skupině na druhé příčce se ztrátou dvou bodů na Albánii a náskokem bodu před třetím Polskem, které odehrálo o utkání více. Ve hře o jedno ze dvou postupových míst zůstává i čtvrté Moldavsko. Šilhavého svěřencům stačí bez ohledu na další výsledky k účasti na šampionátu v posledním duelu letošního roku v pondělí doma v Olomouci porazit Moldavsko. Na závěrečný turnaj do Německa by je pravděpodobně poslaly i dvě remízy. Pokud by Češi na konci kvalifikace selhali, zahráli by si play off o šampionát.