Čeští fotbalisté odehrají v Albánii klíčový zápas kvalifikace mistrovství Evropy

České fotbalisty dnes čeká na klíčový duel v boji o postup na evropský šampionát. Na stadionu v Tiraně nastoupí proti domácí Albánii, na kterou z druhého místa kvalifikační skupiny ztrácejí dva body. Jakýkoli bodový zisk české reprezentace by posílil šance na postup na evropský šampionát. Naopak porážka by mohla účast na závěrečném turnaji hodně zkomplikovat. Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že mají Češi obecně v povaze podat dobrý výkon v důležitou chvíli. „Věřím, že takové zápasy o všechno umíme. Vnímám, že soupeř je kvalitní a to nadšení je tady cítit ze všech stran. Mají velkou šanci (na postup). Ale já věřím, že naši hráči jsou na tom obdobně,“ prohlásil Šilhavý.

Třetí ve skkupině Moldavsko má stejně bodů jako český celek a čtvrté Polsko o dva méně. Na šampionát do Německa projdou první dva celky z každé skupiny. Češi odehráli o zápas méně než zbylí soupeři.