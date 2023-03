Čeští fotbalisté ve druhém utkání kvalifikace mistrovství Evropy remizovali v Moldavsku

Čeští fotbalisté nenavázali na úvodní výhru nad Polskem a v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy remizovali 0:0 v Moldavsku. To je podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA aktuálně čtvrtý nejhorší tým Evropy. Čeští fotbalisté vedou skupinu E o bod před Polskem, které zdolalo Albánii 1:0. Další utkání v kvalifikaci o účast na mistrovství Evropy v příštím roce čeká národní tým 17. června na Faerských ostrovech.

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let v závěrečné přípravě před letním mistrovstvím Evropy znovu remizovali. Po Belgii hráli ve Španělsku nerozhodně i s dalším účastníkem šampionátu Nizozemskem, tentokrát 1:1. Pro svěřence trenéra Jana Suchopárka to byl poslední zápas před Eurem, které na přelomu června a července budou hostit Rumunsko a Gruzie. Česká jednadvacítka se ve skupině utká s Anglií, Německem a Izraelem.