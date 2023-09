Čeští hasiči počkají na souhlas s vysláním týmu do Maroka do dnešních 16:00

Čeští hasiči zruší vyslání svého speciálního USAR týmu do Maroka zasaženého zemětřesením, pokud do dnešních 16:00 nedostanou souhlas marocké strany s jeho nasazením. Do té doby tým zůstává v pohotovosti a k dispozici má leteckou přepravu dohodnutou s českou armádou, sdělila novinářům mluvčí hasičů Martina Götzová. USAR (Urban Search and Rescue) tým se specializuje na vyhledávání v sutinách.

Podle víkendového vyjádření Götzové marocká strana projevila zájem o český záchranný tým a jeho nasazení bylo předběžné schváleno. Nicméně jeho odlet byl pozdržen, protože je nutné počkat na oficiální nótu z Maroka. Bez tohoto dokumentu nelze zahraniční tým do postižené země vyslat, uvedla v neděli večer mluvčí hasičů. Podle ní se v podobné situaci jako český tým ocitli ocitli i záchranáři z dalších evropských zemí, například Francie, Německa, Nizozemska nebo Itálie.

Zemětřesení zasáhlo centrální Maroko v pátek večer a podle dosavadních údajů v jeho důsledku zemřelo nejméně 2122 lidí a minimálně 2421 lidí utrpělo zranění. Čeští hasiči byli v pohotovosti od soboty. Mají připravenou techniku a materiál, který pak budou nakládat do armádních speciálů. Marocké ministerstvo vnitra uvedlo v neděli podle agentury AFP, že zatím přijalo nabídky na vyslání záchranných a pátracích týmů pouze od Španělska, Velké Británie, Kataru a Spojených arabských emirátů.