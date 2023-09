Čeští hasiči se vydali na cestu z Řecka, kde pomáhali hasit rozsáhlé požáry

Čeští hasiči, kteří od 24. srpna pomáhali hasit rozsáhlé požáry v Řecku, se dnes časně ráno vydali na cestu zpět do vlasti. "Ráno v pět hodin se na základně v Provatonas dala do pohybu kolona třicítky vozidel českého kontingentu hasičů a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy," uvedli hasiči. Připomněli, že za sebou mají třítýdenní nasazení při nejrozsáhlejším požáru v Evropě za posledních více než 20 let.

Hasiči působili na severovýchodě země, který ve druhé polovině srpna zachvátily silné požáry. Situace v oblasti se sice zlepšila, Řecko ale požádalo o setrvání českých záchranářů na místě kvůli silným záplavám v jiných částech země, kam se museli urychleně přesunout řečtí hasiči a záchranáři. Záplavy si mezitím vyžádaly 14 lidských životů. V oblasti tak čeští hasiči pomáhali s kontrolováním situace a dohašováním skrytých ohnisek.