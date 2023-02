Čeští hasiči vyprostili ze sutin v tureckém Adiyamanu 32 mrtvých a dva přeživší

Čeští záchranáři dál prohledávají sutiny dvou domů v tureckém městě Adiyaman. Od pátku našli dalších 12 obětí pondělního zemětřesení. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Jakub Kozák. Celkem tak USAR tým vyprostil 32 mrtvých, zachránili dva přeživší a asistovali kolegům z jiného týmu při záchraně ženy. Dnes by měli ukončit zásah ve dvou budovách, které prohledávají od úterý. V oblasti by měli čeští hasiči podle Kozáka zůstat ještě zhruba týden.