Čeští hasiči zahájili průzkum zemětřesením zasaženého města Adiyaman

Část týmu českých hasičů zahájila průzkum zemětřesením zasaženého města Adiyaman v Turecku. Ostatní čekají na příjezd techniky a materiálu, které do poničeného města míří na kamionech. Hasičský záchranný sbor to v poledne oznámil na twitteru. Do Turecka a Sýrie míří pomoc z celého světa. Do pátracích a záchranných operací bylo vysláno 2660 pracovníků z 65 zemí. Počet obětí ničivého pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl 5000.

Takzvaný USAR tým (Urban search and rescue) specializovaný na vyhledávání lidí v sutinách přiletěl z Česka do tureckého města Adana v noci na dnešek. Následně se hasiči třemi vojenskými letadly přesunuli do 400 kilometrů vzdáleného města Adiyaman. Desítky tun materiálu a techniku vezou na místo kamiony. Se záchrannými pracemi zatím čeští specialisté nezačali. "Na průzkumu ve městě a v kontaktu s místní samosprávou a hasiči je náš team leader s několika členy týmu," informoval v poledne twitterový účet, na kterém je videozáznam z poničené cesty, po které se hasiči přesouvají do města Adiyaman.