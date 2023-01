Čeští hokejisté do 20 let vyzvou ve finále MS Kanadu

Čeští hokejisté porazili v semifinále juniorského mistrovství světa Švédsko 2:1 v prodloužení a po 22 letech postoupili do finále. Utkání rozhodl útočník Jiří Kulich. Česko má na vrcholné akci hráčů do 20 let jistou medaili, naposledy získalo v roce 2005 bronz. Ve finále, kde se utkají s domácí Kanadou, se čeští juniorští hokejisté pokusí získat první zlato od roku 2001.

Po postupu do finále si junioři vysloužili gratulace od současných i bývalých vynikajících hokejových hráčů. Týmu v čele s kapitánem Stanislavem Svozilem gratulovali na sociálních sítích Jaromír Jágr, David Pastrňák, Ondřej Palát, Dominik Hašek, Jiří Hrdina či šéf svazu Alois Hadamczik. "Kluci a trenéři, gratuluji! Je radost se na vás koukat. Dominance. Kdo hokeji fandí - tleská. Kdo hokeji rozumí - mlaská," napsal Jágr po utkání na instagramu. "Gratulace, super výkon. Ještě jedna výhra," uvedl na stejné sociální síti Pastrňák. Současný šéf hokejového svazu Alois Hadamczik napsal, že má velkou radost z úspěchu '20'. „Gratuluji všem hráčům a realizačnímu týmu ke skvělé práci. Předvádíte vynikající hokej. Finále bude velký zážitek pro vás i pro všechny sportovní fanoušky. Držím palce," napsal Hadamczik na twitter.