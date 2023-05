Čeští hokejisté medailovou pozici na MS neobhájili, ve čtvrtfinále podlehli USA 0:3

Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa v Tampere se Spojenými státy americkými 0:3 a neobhájí medailovou pozici z loňska, kdy na stejném místě slavili zisk bronzu. Podle výsledku duelu Švýcarska s Německem skončí buď sedmí, nebo osmí, což by bylo nejhorší umístění v historii. Američané zůstali jediným neporaženým týmem na šampionátu a v sobotu je čeká boj o první postup do finále od roku 1960, kdy se do MS započítávaly výsledky olympijského turnaje ve Squaw Valley. Tým kouče Davida Quinna oplatil českému týmu loňskou porážku z Nokia Areny z duelu o třetí místo, v němž Američané vedli 3:1 a prohráli 4:8. Pro český tým to tehdy byla první medaile na velké akci po deseti letech od zisku bronzu v roce 2012 na šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách.