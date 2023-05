Čeští hokejisté odcestovali do dějiště mistrovství světa, zahájí ho zápasem proti Slovensku

Čeští hokejisté odcestovali do dějiště mistrovství světa, do lotyšské Rigy. S týmem odletěl i útočník New Yorku Rangers Filip Chytil, který se k výběru trenéra Kari Jalonena přidal přímo na letišti. Šampionát, na němž budou Češi obhajovat bronz, začne v Tampere a Rize v pátek úvodními zápasy základních skupin - Češi se utkají se Slováky. Trenér Kari Jalonen týmu věří. „Mám radost z toho, jak je ten tým složený, byť tady není třeba tolik hráčů z NHL. Asi všichni bychom byli rádi, kdyby dorazila kompletní ekipa z Bostonu... Ale i když tady nemáme ty vysloveně superhvězdy, jak tomu bylo třeba loni, mám pocit, že tenhle tým může na šampionátu uspět, což mi ukázal i tento týden. Udělali jsme velký progres. A opravdu si myslím, že v Rize můžeme uspět a hrát dobře,“ uvedl Jalonen. Podobně mluvil i kapitán Roman Červenka. „Máme rozhodně kvalitní hráče, ale teprve se uvidí, jak si to všechno sedne, jak budeme dodržovat systém, jak budeme hrát jako tým a jak ten turnaj odstartujeme. Roli bude hrát hodně detailů. Já však věřím, že tým může tu sílu mít,“ prohlásil.