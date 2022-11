Čeští hokejisté prohráli na Karjala Cupu se Švýcarskem 2:3 v prodloužení a končí třetí

Čeští hokejisté podlehli v závěrečném utkání na turnaji Karjala v Turku Švýcarsku 2:3 v prodloužení. V konečném pořadí úvodního podniku série Euro Hockey Tour v sezoně tak obsadili svěřenci finského kouče Kariho Jalonena třetí místo. Češi dvakrát vedli, soupeř však pokaždé odpověděl. Po obrovské chybě Jana Košťálka pak už po 20 sekundách prodloužení rozhodl Sven Senteler. "Je to škoda, protože chyby nás stály výsledek. Chyby se stanou, ale je pravda, že dnes byly ty, které jsou hodně vidět. Dvakrát jsme jim to v podstatě nahráli a oni z toho dali gól, zatímco my jsme takový gól nedali. To jediné mrzí, ale to se prostě stane," řekl kapitán Roman Červenka. "Já spíš hodnotím kladně to, že od utkání proti Švédům jsme předvedli lepší týmový výkon a hráli víc pospolu, jak jsme si řekli. To bylo tenhle víkend to nejdůležitější," doplnil.