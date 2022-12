Čeští hokejisté zaskočili na úvod MS juniorů obhájce titulu Kanadu, vyhráli 5:2

Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa juniorů v utkání skupiny A v Halifaxu obhájce titulu a velkého favorita turnaje Kanadu 5:2. Soupeři tak vrátili porážku se zcela shodným výsledkem ze semifinále posledního MS, které se po odložení odehrálo během srpna v Edmontonu. Dalším soupeřem výběru kouče Radima Rulíka bude v noci na středu od 0:30 SEČ Rakousko, které ve svém prvním vystoupení na turnaji podlehlo Švédsku 0:11.

"Byl to pro nás první zápas turnaje a my jsme věděli, že k postupu do play off potřebujeme dvě výhry. Je pěkné, že jednu už máme. Když jsme dali pátý gól, měli jsme pocit, že už máme zápas pod kontrolou. Jsou to pro nás ohromné tři body, ale čeká nás další zápas, který musíme vyhrát," dodal kapitán českého mužstva Svozil.