Čeští ministři přijeli do Kyjeva na jednání s tamní vládou

Zástupci české vlády v čele s premiérem Petrem Fialou přijeli v pondělí dopoledne do Kyjeva. Schůzky s ukrajinskou vládou se vedle Fialy účastní tři vicepremiéři a čtyři ministři, informoval úřad vlády. Členy české delegace čekají vedle jednání s ukrajinskými ministry schůzky s prezidentem Volodymyrem Zelenským či předsedou Nejvyšší rady Ruslanem Stefančukem. Cesta má vyjádřit jasnou podporu Ukrajině čelící ruské vojenské invazi, uvedla Strakova akademie. Do Kyjeva doprovodili Fialu vicepremiéři Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. "Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky. Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat," uvedl Fiala na twitteru. Do Kyjeva česká delegace přijela zhruba s hodinovým zpožděním oproti plánům, důvodem byly dnešní výbuchy v oblasti. Ruské rakety totiž podle kyjevských úřadů ráno opět mířily na civilní infrastrukturu metropole.