Čeští pěstitelé letos očekávají menší úrodu řepy, zvýší to nejspíš ceny cukru

Letošní úroda cukrové řepy nebude tak vysoká jako loni. Očekávají to čeští pěstitelé, kteří v těchto dnech ukončují sklizeň. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to potvrdil výkonný ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček. Důvodem menší úrody je deštivý podzim, následné mrazy a pak taky nadprůměrně teplý prosinec. Horší sklizeň nejspíš ovlivní ceny cukru, které už od loňského podzimu prudce rostou. Od září se zvýšily už o víc než 40 procent. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL minulý týden vyzval obchodníky, aby vysoké ceny cukru vysvětlili. Obchody by podle něj neměly současné ekonomické situace zneužívat. Obchodníci se ale brání, že za růstem stojí právě zemědělci a také potravináři. To naopak odmítla Agrární komora s tím, že pěstitelé neurčují ceny v obchodech.