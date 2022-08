Čeští piloti vrtulníků se ve Spojených státech školí na nové americké stroje

Ve Spojených státech se školí dvě desítky českých armádních pilotů a techniků, kteří budou od příštího roku létat na nových amerických vrtulnících. Výcvik absolvují na základně americké námořní pěchoty v Camp Pendleton. Podle mluvčí generálního štábu Vlastimily Cyprisové bude výcvik trvat asi půl roku. Technický personál by se měl zpět do Česka vrátit do konce roku, posádky vrtulníků v USA zůstanou do února.

Výcviku se účastní piloti, palubní technici a pozemní technici. Čeští letci podle Cyprisové při výcviku používají stejné přilby jako američtí piloti. Její vnitřní vložka je tvarována přesně na hlavu každého pilota, palubního technika a střelce tak, aby dokonale přiléhala a netlačila. Česká republika ze Spojených států kupuje osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bitevní AH-1Z Viper, vyrábí je firma Bell. První kusy by měla armáda do výzbroje dostat příští rok, ve výzbroji nahradí bitevní stroje Mi-35/24.