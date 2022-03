Čeští politici připomínají podíl Albrightové na přijetí ČR do NATO

Bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová má podle premiéra Petra Fialy (ODS) mimořádné zásluhy o Českou republiku i to, že je Česko ve větším bezpečí díky členství v Severoatlantické alianci. Zaslouží si velký obdiv a skláníme se před její památkou, uvedl Fiala.

I další politici připomínají její podíl na přijetí ČR do NATO. Je to ohromná ztráta, uvedl na twitteru europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Bývalá ministryně zahraničí USA, česká rodačka, zemřela dnes ve věku 84 let. "Nikdo v USA pro nás neudělal tolik co ona. Mysleme na to právě v této době, kdy nás NATO chrání před arogantní rozpínavostí Ruska," napsal Vondra.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že jí úmrtí Albrightové velmi zasáhlo. "Má obrovskou zásluhu na tom, že je ČR pevnou součástí NATO, vždy se snažila, aby svět byl bezpečnějším místem.