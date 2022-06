Čeští senátoři v Chicagu podpořili krajany a rozvíjeli spolupráci s USA

Delegace českého Senátu v čele s jeho předsedou Milošem Vystrčilem ukončila o víkendu několikadenní návštěvu Chicaga a tento týden má na programu pobyt ve Washingtonu. V Chicagu, kde je historicky početná česká komunita, se čeští představitelé zaměřili na podporu krajanů a rozvoj obchodních vztahů, uvádí se v tiskové zprávě kanceláře horní komory českého parlamentu.

"Do Chicaga jsme primárně přijeli podpořit naše krajany, ale kromě toho jsme přicestovali s podnikatelskou delegací a se zástupci naší české vědy. Uvědomujeme si totiž, že i vzhledem k tomu, co způsobuje ruská agrese, se svět změnil a musí změnit," uvedl Vystrčil. Podle něj je třeba navazovat pevnější vztahy "s těmi, na které se můžeme spolehnout, kteří jsou zárukou demokracie a svobody, kteří nezklamou v těžkých chvílích, a to jsou Spojené státy americké“.

Delegace navštívila mimo jiné Chicagskou univerzitu, kde se setkala nejen s rektorem, ale i s českými profesorkami matematiky, ekonometrie a statistiky, které se na jedné z nejlepších univerzit světa prosadily. Čeští představitelé zavítali i do Fermilabu, americké národní laboratoře pro fyziku částic a výzkum urychlovačů, kde rovněž působí čeští vědci a studenti ČVUT. Součástí programu v Chicagu byla také podpora krajanů na výroční Konferenci českých škol v Americe.