Čeští tenisté porazili v Davis Cupu také Srbsko a vyhráli skupinu C

Čeští tenisté porazili ve finálovém turnaji Davisova poháru také Srbsko a postoupili do vyřazovací fáze z prvního místa skupiny C. Rozhodující druhý bod zajistil týmu kapitána Jaroslava Navrátila Jiří Lehečka, který porazil při absenci světové jedničky Novaka Djokoviče jeho krajana Lasla Djereho 7:6, 7:5. Jednadvacetiletý Lehečka vyhrál na tvrdém povrchu ve Valencii i třetí utkání a znovu neztratil ani set. Navázal tak na předchozí triumf Jakuba Menšíka, který při debutu ve dvouhře deklasoval Dušana Lajoviče za necelou hodinu 6:3, 6:2. Do závěrečné čtyřhry Navrátil nominoval Lehečku s Adamem Pavláskem. Srbové by měli hrát s dvojicí Lajovič, Nikola Čačič. Čeští tenisté postoupili v novém formátu Davisova poháru do čtvrtfinále poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupině na Velkou Británii a Francii. Vyřazovací část se odehraje v Málaze od 21. do 26. listopadu.