Čeští tenisté vedou v kvalifikaci Davis Cupu po prvním dnu 2:0

Českým tenistům zbývá udělat poslední krok k postupu do skupinové části Davisova poháru. V kvalifikačním utkání s Izraelem ve Vendryni u Třince vedou po prvním dnu 2:0. Rozhodující bod mohou získat ve čtyřhře, do které by měli ve 13 hodin nastoupit Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem. Izraelci před víkendem nahlásili dvojici Edanm Lešem, Roy Stepanov, složení párů se může změnit.

V sobotních dvouhrách zajistili českému týmu dvoubodové vedení osmnáctiletý Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Vítězové postoupí do skupinové fáze Davisova poháru, která se uskuteční od 10. do 15. září. Vyřazovací část se pak odehraje v listopadu. Čeští tenisté obhajují účast ve čtvrtfinále.