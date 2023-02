Čeští tenisté zabojují v Portugalsku o postup do finálové části Davis Cupu

Čeští tenisté se o víkendu utkají v Portugalsku o postup do finálové části Davisova poháru. Hvězdou týmu by měl být čerstvý čtvrtfinalista Australian Open a 39. hráč světa Jiří Lehečka. Tým kapitána Jaroslava Navrátila se může vrátit do společnosti šestnácti nejlepších družstev po dvou letech, v případě neúspěchu by na něj čekala stejně jako vloni baráž. Zápasy se odehrají v hale na antuce. "Šance jsou padesát na padesát. Domácí si vybrali povrch, ale my jsme určitě zkušenější tým," řekl novinářům kapitán Jaroslav Navrátil. Vedle Lehečky jsou ve výběru také Tomáš Macháč (122.), Vít Kopřiva (160.), Jakub Menšík (396.) a Adam Pavlásek, který by měl pomoci ve čtyřhře. Navrátilův tým si musel zpočátku zvyknout v Portugalsku na nezvykle nízké teploty. Po intervencích dostali Češi na hotel i do zázemí přímotopy.