Čeští účastníci Dakaru odletěli do dějiště slavného závodu opět společně

Většina českých účastníků Rallye Dakar i letos odletěla do dějiště slavného závodu společně. Dnes ráno před pátou hodinou tak vyrazili do Džiddy v Saúdské Arábii závodníci, mechanici i další členové týmů, které se zapojí do kategorií motocyklů, automobilů i kamionů. Oproti předešlému roku se rozrostla zejména skupina posádek, která se chystá zapojit do kategorie Dakar Classic. Zatímco loni v ní startoval pouze Ondřej Klymčiw, do dalšího ročníku je přihlášeno hned sedm posádek s českou účastí.

"Před Štědrým dnem jsem řešil ještě pár drobností a kontroloval si, zda jsem na něco nezapomněl. Teď už se těšíme, až vše začne," řekl Martin Macík, který se při jubilejním desátém startu bude snažit vylepšit čtvrté místo v kategorii kamionů. Aleš Loprais, synovec šestinásobného vítěze kategorie kamionů Karla Lopraise, je držitelem posledního českého medailového umístění v této kategorii. Při posledním startu na africkém kontinentu v roce 2007 skončil třetí.

Mezi nejzkušenější české závodníky patří motocyklový jezdec David Pabiška, který se chystá na třináctý Dakar a vždy dokázal dojet do cíle. Rallye Dakar odstartuje v sobotu 1. ledna, kdy je na programu přesun závodníků z Džiddy do Háilu a 19 km dlouhý prolog. Poté následuje 12 etap, vítězné posádky jednotlivých kategorií budou známé v pátek 14. ledna.