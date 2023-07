Čeští vědci detekovali nejdéle trvající blesk ve střední Evropě, dlouhý 80 kilometrů

Nejdéle trvající blesk na středoevropském území odhalili vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického ve spolupráci s vědci z Akademie věd. Využili k tomu vlastnoručně vyrobené přístroje. ČVUT o tom nformovalo v tiskové zprávě. Odborníkům se podařilo zachytit blesk, jehož velikost přesáhla hranici běžně velkého okresu a který trval několik sekund. Výzkum podle vědců potvrdil, že blesky jsou významně větší a trvají podstatně delší dobu, než se dosud předpokládalo. Díky nově použité metodě pozemního měření je lze také detekovat mnohem častěji, než to bylo možné stávajícími konvenčními metodami. K měření velikosti blesku výzkumníci používali veřejnou detekční síť Blitzortung.org, která určuje polohu výboje s přesností na kilometry. “Ačkoli naše detektory ukazovaly, že jeden z blesků proběhl téměř přímo nad naším měřicím vozem, nejbližší výboj detekovaný Blitzortung.org byl 70 až 80 kilometrů daleko. Z toho odvozujeme, že blesk byl dlouhý více než 80 kilometrů, nebo že k synchronnímu výboji došlo ve vzdálenosti 80 kilometrů,” řekl Jakub Kákona z ČVUT, který vědecký tým vede. Podle něj jsou blesky rozměrnější časově i prostorově. Vědcům se doposud nepodařilo zjistit, co blesky spouští. Podle Kákony není vyloučeno to, že blesk začíná jinde, než ve skutečnosti udeří. Výzkumný tým chce získat další data z výbojů, které trvají déle, než se původně předpokládalo. Tým se chystá zkoumat výboje pomocí antén a kamer současně, aby bylo možné určit skutečné rozměry blesku a také zhotovit 3D model blesku. Výsledky výzkumu by mohly pomoci zlepšit bezpečnostní opatření s cílem zabránit škodám například v letecké dopravě.