Čeští vědci pomáhají v projektu, který má snížit výskyt sumců na jihu Evropy

ědci z českobudějovického biologického centra Akademie věd se stali členy mezinárodního projektu, který má snížit výskyt sumců v jihoevropských jezerech. Cílem je najít nejvhodnější způsob, pomocí něhož by odlovili někde až 90 procent populace tohoto dravce. Sumec velký je v jihoevropských jezerech a nádržích nepůvodním druhem, který likviduje jiné ryby. ČTK to řekla mluvčí biologického centra Daniela Procházková. Sumce do jihoevropských jezer zavlekli sportovní rybáři. "Třeba v portugalských nádržích vůbec nejsou původní dravé druhy ryb, a s příchodem sumce tak přibyl obrovský, nenasytný predátor, který decimuje veškeré původní ryby včetně vzácných endemických druhů. Svědčí mu teplá voda, dobře se tam množí, rychle roste a nemá přirozeného nepřítele," uvedl vedoucí českého vědeckého týmu Martin Čech z hydrobiologického ústavu biologického centra. Dodal, že v jihoevropských sladkých vodách se vyskytují sumci o délce 2,5 metru a váze více než 100 kilogramů. Na pětiletém projektu se podílí sedm vědeckých týmů. Čtyři pracují v Itálii, dva v Portugalsku a jeden v České republice a dohromady sledují 50 jezer.