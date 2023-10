Čeští vědci se podíleli na rozluštění kletby z doby bronzové, je starší než známé hebrejské texty

Jsi prokletý Bohem YHW, tak zní text kletby, který se podařilo rozluštit mezinárodnímu týmu vědců z malé olověné tabulky nalezené na hoře Ebal na Západním břehu Jordánu. Podle odborníků pochází písmo z pozdní doby bronzové a je o dvě století starší než všechny dosud známé hebrejské texty. K přečtení textu vědci využili rentgenovou počítačovou tomografii a virtuální narovnání tabulky, protože nebylo možné olověný amulet mechanicky otevřít bez toho, aby se nenávratně poškodil. Na výzkumu se podíleli čeští vědci z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (ÚTAM AV ČR). "Dříve se podobné nálezy prostě mechanicky otevřely a teprve pak bylo možné zkoumat text skrytý uvnitř, celistvost cenného artefaktu se tím ale mnohdy nenávratně poškodila. Nám se metodou rentgenové výpočetní tomografie podařilo text přečíst, aniž by došlo k jakémukoli zásahu do objektu. Spolehnout jsme se mohli na naše předešlé zkušenosti,“ řekl Daniel Vavřík z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Vědcům z Vavříkova týmu se již v minulosti podařilo přečíst text uvnitř olověného křesťanského amuletu z české provenience z Dřevíče, aniž by ho mechanicky otevřeli. Proto je podle vědce oslovil izraelský tým.