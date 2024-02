Čeští vědci vyvíjí testy na zjištění konopných látek u řidičů

Čeští vědci vyvíjí testy na HHC a kratom. Využívat by je mohli například policisté v terénu. Experti zároveň chtějí zjistit, jaké množství těchto konopných látek ovlivňuje reakce řidičů. „Malé dávky kratomu jsou stimulační, ovšem tím, jak v těle ta látka metabolizuje, anebo když se vezme látky příliš mnoho, jsou ty hodnoty utlumující. Takže určitě nechceme, aby někdo řídil pod vlivem slabých opiátů,“ vysvětlil Českému rozhlasu Martin Kuchař z Vysoké školy chemickotechnologické. Zatím neexistují testy, které by kratom nebo HHC v těle odhalily. Nově vyvíjené to budou umět ze slin. Policisté by je mohli mít do tří let. Chystanou studii s dobrovolníky zastřešuje Národní ústav duševního zdraví.