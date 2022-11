Čeští vojáci končí ve výcvikové misi EU v Mali, pokračovat budou v Iráku

Česká armáda na konci roku ukončí své působení ve výcvikové misi Evropské unie v Mali, v oblasti Sahelu by ale chtěla Česká republika zůstat. ČTK to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pokračovat naopak bude mise v Iráku. Poslance proto ministryně požádá o prodloužení příslušného mandátu. Černochová již na konci srpna avizovala, že česká armáda zřejmě nebude v misi v Mali pokračovat. V Mali může v současné době v misi EUTM působit až 120 vojáků, česká armáda misi do poloviny prosince velí. Aktuální mandát na působení české armády v Mali platí do konce prosince a prodloužen nebude. Podle Černochové již bylo stahování českých vojáků zahájeno. Zdůraznila, že Česko své závazky do konce roku beze zbytku splní. Dodala, že o dalším působení ČR v zemích Sahelu, kam kromě Mali patří Mauritánie, Senegal, Burkina Faso, Niger, Čad, Súdán a Etiopie, se jedná. Není tak možné říct, v jaké zemi by mohli čeští vojáci nově působit.