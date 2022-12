Čeští vojáci příští rok vyjedou do ciziny na 145 cvičení

Příští rok by se čeští vojáci měli zúčastnit 145 zahraničních cvičení. Na území České republiky se bude konat 53 cvičení, do kterých se zapojí ozbrojené síly jiných států. Seznam schválila vláda. Podrobnosti o cvičeních ČTK sdělil David Šebek z tiskového oddělení ministerstva obrany. Největší akcí v ČR bude výroční cvičení visegrádských zemí (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) Czech Lion 2023. Zúčastní se ho 350 vojáků z Maďarska, Polska a Slovenska, poznamenal Šebek. Mimo území České republiky se nejvíce českých vojáků, a to celkem 250, zúčastní cvičení Swift Response 23 v Estonsku a Slovak Shield na Slovensku. Náklady na plánovaná cvičení budou podle Šebka 147,1 milionu korun. Počet cvičení i výdaje na ně jsou srovnatelné s posledními lety.