Čeští vojáci se zapojí do největšího cvičení protivzdušné obrany NATO

Vojáci protiletadlového oddílu ze Strakonic se zapojí do největšího cvičení pozemní protivzdušné obrany Severoatlantické aliance. Jeho součástí budou bojové střelby, čeští vojáci do nich nasadí zbraňový systém 2K12 KUB, tzv. "tři prsty smrti". Cvičení Ramstein Legacy 2022, které se bude konat v červnu v Polsku a v Pobaltí, se celkem zúčastní do 5000 aliančních vojáků z více než 16 zemí, sdělila ČTK tisková mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic Jana Samcová. Do cvičení česká armáda vyšle asi stovku vojáků z 251. protiletadlového raketového oddílu ze Strakonic, zapojí se také vojáci působící na misích v Pobaltí včetně čáslavských gripenů. "Cvičení bude unikátní nejen svým obsahem, ale i rozsahem, komplexitou a nebývalou efektivitou," uvedl velitel 251. protiletadlového oddílu Jaroslav Sekanina. Plánování podobného cvičení podle něj zabere více než rok. Konat se bude v červnu, nejvíce protiletadlových jednotek bude soustředěno v Polsku, cvičit se bude i v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.