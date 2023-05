Čeští volejbalisté vstoupili vítězně do zlaté Evropské ligy, v níž obhajují triumf. V duelu se Slovenskem sice ve Zlíně prohráli úvodní set, ale pak potvrdili roli favorita a další tři sady získali. Česko si tak připsalo první tři body do tabulky skupiny C, v níž se utká ještě s Finskem a Estonskem. Účast ve Final Four má jistou jen vítěz.