Čeští záchranáři vyprostili v Turecku 66 mrtvých, do Česka se vrátí v pátek

Český záchranný tým se vrátí z tureckého města Adiyaman do Česka v pátek odpoledne. Potvrdil to mluvčí hasičů Jakub Kozák. Čeští hasiči podle něj zatím v Turecku pokračují ve vyprošťování ve dvou přidělených částech města. Včera ze sutin vyprostili další desítku obětí. Za celou dobu zásahu tak zajistili už 66 mrtvých a 2 přeživší zachránili. Česko poslalo do Turecka minulé úterý 68 záchranářů. Zemětřesení ze začátku minulého týdne na hranici Turecka a Sýrie má podle posledních dat asi 41 tisíc obětí.