Čeští zemědělci znovu vyrazili s traktory na silnice protestovat proti agrární politice

V Česku opět protestují zemdělci. Na silnice v regionech a na hraniční přechody vyjelo zhruba 1600 zemědělců s traktory a dalších zemědělskou technikou. Farmáři se tak připojují k zemědělcům z dalších evropských zemí - vadí jim dovoz levných plodin ze států mimo Evropskou unii. Požadují také snížení byrokratické zátěže, podporu zaměstnanosti na venkově, zachování podpory pro životní pohodu zvířat v nezkrácené výši, vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem. Dalším požadavkem je to, aby se nedanily evropské provozní dotace. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) má za to, že vláda udělala v posledních týdnech pro farmáře dost. Upozornil třeba, že kabinet letos přidá stovky milionů korun na životní pohodu zvířat a slíbil i snížení byrokracie. V rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že je dojednaná podpora určená zemědělským podnikům, které jsou postižené nejvíce, tedy těm malým a středním. Se zástupci farmářů Výborný podle svého vyjádření aktuálně jedná o tom, jak přesně zacílit navýšení investiční podpory na tři miliardy korun. Čeští zemědělci jsou podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy připraveni protestovat do konce funkčního období současné vlády.