Cestovat po Česku vlaky a autobusy na jednu jízdenku zatím nepůjde

Cestovat po Česku hromadnou dopravou na jednu jízdenku bez ohledu na to, s jakým dopravcem jedou, zatím v Česku nepůjde. Systém známý jako OneTicket zatím funguje jen pro vlaky. Ministerstvo dopravy už několik let tvrdí, že ho v budoucnu rozšíří i linky autobusů. Termín změny ale zatím nestanovilo. Člen prezidia Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Zítka to kritizuje. Podle něj prý resort s autobusovými dopravci málo komunikuje. Mluvčí ministerstva Filip Medelský ale řekl, že autobusoví dopravci i provozovatelé městské hromadné dopravy se k systému OneTicket můžou už teď připojit dobrovolně. Oslovení dopravci to ale odmítají. Tvrdí třeba, že je to technicky náročné.