Cestovní kanceláře přerušily zájezdy do Izraele, o sousední Egypt ale mají lidé stále zájem

České cestovní kanceláře v posledním měsíci zcela zastavily prodej zájezdů do Izraele. Aktuálně tam taky nemají žádné klienty. Oznámil to místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Na Izrael, který od loňského října vede válku s hnutím Hamás, zaútočil o víkendu drony a raketami Írán, a to v odvetě za vzdušný úder na íránský konzulát v Damašku připisovaný židovskému státu. Pokles poptávky po zájezdech do Izraele nebude podle Papeže trvalý. "Bude se (zájem) projevovat ve vlnách, závislých na konkrétní situaci. Ostatní země regionu se brzy vrátí do normálu," uvedl. Dodal také, že například pobytů v Egyptě se boje nedotkly. "Ohledně Jordánska je situace složitější a cesty se musí připravovat se zřetelem na vzdálenost od hranice a na to, jak je daná lokalita propojena s rizikovou oblastí," doplnil Papež. Třeba podle cestovní kanceláře Čedok patří Egypt stále mezi nejprodávanější destinace. Země přitom s Izraelem sousedí.