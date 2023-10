Tuzemské cestovní kanceláře zrušily na několik týdnů zájezdy do Izraele, na který od útočí palestinští radikálové. ČTK to řekl místopředseda Asociace cestovní kanceláří ČR Jan Papež. Klienti, kteří se nyní nechtějí okamžitě vrátit do Česka, podle něj v zájezdu pokračují. Kdo se vrací, odlétá pravidelnou leteckou linkou. Žádný repatriační let se neplánuje.

Kvůli situaci v Izraeli byly některé letecké spoje mezi Prahou a Tel Avivem zrušeny či zpožděny. Letiště Václava Havla proto doporučilo cestujícím, aby sledovali webové stránky dopravců, u nichž si zakoupili letenky. Kvůli obavám o bezpečnost cestujících zrušily lety do Izraele letecké společnosti z celého světa. Podle informací ministerstva zahraničí jsou v bezpečí i Češi, kteří pobývají v Izraeli po vlastní ose.